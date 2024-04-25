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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TZOB ile İstişare Toplantısında Buluştu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına iştirak etti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin daha ileriye taşınması için meslek örgütleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına iştirak etti.

TZOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, TZOB heyetiyle istişare toplantısında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tarımsal üretimin daha ileriye taşınmasında meslek örgütleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

TZOB heyetinin görüş ve önerilerini dinleyen ve gerekli adımları atacaklarını bildiren Yumaklı, her türlü öneriye açık olduklarını vurguladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da "Bakanımız ve 4 bakan yardımcımızla yaptığımız istişare toplantısı çiftçilerimiz adına umut vericidir. Bakanlığımızla birlikte Birliğimizin görüş alışverişinde bulunması, sorunların masaya yatırılıp çözüm bulunması adına yapılan bu toplantının çiftçilerimiz için bir kazanım olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gıda sektöründe yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gıdanın üretiminden sofraya ulaşmasına dek yaşanan pek çok sorun var ama bizler sektör paydaşları olarak bu sorunları en aza indirmek ve çiftçilerimizin hak ettikleri kazancı elde etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Gıda milliyetçiliğinin gündemden düşmediği bugünlerde üreticilerimize sahip çıkmalıyız. Bakanlığımızla yapacağımız ortak projelerle hem çiftçilerimizin üretime katkılarının daha fazla olmasını hem de ülkemizin gıda güvencesini sağlamaya çalışacağız."

Toplantıda, TZOB tarafından gıdada kalıntının önlenmesine ilişkin hazırlanan projenin sunumu da yapıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Şemsi Bayraktar Ekonomi Güncel Haberler

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