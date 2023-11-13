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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Kırmızı et ve süt piyasasının regülasyonu çalışmalarımız kapsamında piyasa fiyatları yakından takip...

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Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Kırmızı et ve süt piyasasının regülasyonu çalışmalarımız kapsamında piyasa fiyatları yakından takip edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Kırmızı et ve süt piyasasının regülasyonu çalışmalarımız kapsamında piyasa fiyatları yakından takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Ekonomi Haberler

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