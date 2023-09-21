Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da genç girişimcinin hayvan yetiştiriciliği tesisini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde hibe almaya hak kazanan genç girişimcinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyarette konuşan Bakan Yumaklı, "Kendi işini yapmak isteyen, aile işletmesini oluşturmak isteyen bütün genç kardeşlerimizi, Kırsal Kalkınma Desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Kastamonu merkez ilçesine bağlı Yürekveren köyünde 2022 yılında, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde kendi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği tesisini kuran genç girişimci Fatma Kırdı'yı ziyaret etti. 2021 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olan ve kendi tesisini kuran Kırdı ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, tesiste incelemelerde bulundu. 2022 yılında aldığı hibe ile kendi hayvanlarını alan ve süt üretimi yapan Fatma Kırdı'dan bilgi alan Yumaklı, proje çerçevesinde 250 bin TL'lik hibe tutarını gösteren kartı takdim etti.

"Onlar eğitimlerini, kabiliyetlerini yansıtacaklar, bizler de destek olacağız"

Gençlerin devlet desteği ile hem tarımsal üretime destek verebileceğini hem de kendi işinin sahibi olabileceğini belirten Bakan Yumaklı, "Kendi işini yapmak isteyen, aile işletmesini oluşturmak isteyen bütün genç kardeşlerimizi, Kırsal Kalkınma Desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum. Bunların büyük bir kısmının hibesi var. Çok büyük hibeli olan ve kendi katkıları olan programlar var. Genç kardeşlerimiz için işsizliğin sorun olmaktan çıkacağı bir ortam. Onlar eğitimlerini, kabiliyetlerini yansıtacaklar, bizler de destek olacağız inşallah" dedi. - KASTAMONU