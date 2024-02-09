Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA