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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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