Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, 1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 67 milyon 297 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgiye göre, söz konusu ödemenin 991 milyon 519 bin 352 lirası bitkisel ürün sigortası primi, 41 milyon 763 bin 297 lirası Uzman Eller Projesi, 34 milyon 14 bin 351 lirası da kırsal kalkınma yatırım desteğine ayrıldı.