Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı TARSİM'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) ziyaret etti. TARSİM Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yapısı ve uygulamaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyet, TARSİM Genel Müdürlüğü'nde TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ile bir araya geldi.

Genel Müdür Engürülü, Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyete, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yapısı, işleyişi ve uygulamaları, kuruluşundan itibaren bugüne kadar geçen süredeki gelişimi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın, sistemin istikrarlı büyümesinde, gelişiminde, ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı başarılı noktada önemli bir rol üstlendiğine değinen Engürülü, verdikleri destekten ötürü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve Bakan Yardımcısı Gizligider'e teşekkür etti, TARSİM'in kısa, orta, uzun vadeli planlamaları, 2024 yılı hazırlıklarını ile hedeflerini paylaştı.

Gizlgider de görüş ve önerilerini aktararak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, Bakanlıkça çok yakından takip edildiğini aktararak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.