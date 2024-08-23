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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gürmen, hayvancılık desteklemelerini tanıttı

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Toplantıda, bakanlığın devreye aldığı yeni destekleme sistemleri hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcilerine bakanlığın devreye aldığı yeni hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Gürmen, üretim planlanması ve sözleşmeli üretime büyük önem verdiklerini, destekleme modelini de bu amaca hizmet edecek şekilde değiştirdiklerini belirtti.

Yeni destekleme sistemini yetiştiricilere aktarmak ve taleplerini dinlemek üzere bir arada olduklarını kaydeden Gürmen, süt konusunda yaşanan sorunların çözümü için bir süre önce Ticaret Bakanlığı ile birlikte sektörün tüm kesimlerini bir araya topladıklarını hatırlattı.

Destekleme modelini sadeleştirerek daha etkin hale getirmeye çalıştıklarını belirten Gürmen, gençlere ve kadınlara ilave destekler öngördüklerini, verimliliği öne çıkaracak hamleler yaptıklarını aktardı.

Desteklerin sürdürülebilir olması hedefi

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de hayvancılıkta bir yol haritasının bulunduğunu, bunun en önemli ayaklarından olan desteklemelerin sürdürülebilir olmasını istediklerini söyledi.

Çelik, "Bir yatırımcı, üç yıl boyunca hangi destekleri alacağını net olarak bilmeli. Yeni destekleme modelimizde öncelikle verimin ve kalitenin artırılması daha sonra sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Stratejik ürünlerde üretimin planlanmasını istiyoruz. Yeni destekleme modelimizde bir defa damızlık üretimimiz olmazsa olmazımızdır. Kadın ve genç üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gürman ve beraberindeki heyet, Ödemiş Süt Üreticileri Birliğine de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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