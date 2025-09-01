Tarım ve Kırsal Kalkınmaya 597,6 Milyon Lira Hibe Ödendi

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı kapsamında, geçen ay girişimcilere toplam 597,6 milyon lira hibe ödendiğini bildirdi.

Kurumun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, program çerçevesinde ağustos ayında girişimcilere 597,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Paylaşımda, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında 399 milyon 27 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamında 131 milyon 105 bin lira ve tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar kapsamında da 67 milyon 537 bin lira hibe ödendiği bilgisi yer aldı.