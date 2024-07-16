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Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Haziranda Arttı

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TÜİK verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları haziranda aylık yüzde 1,95, yıllık yüzde 54,58 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının haziranda aylık yüzde 1,95, yıllık yüzde 54,58 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileni açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,58 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,49 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 fiyat artışı gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,72 fiyat artışı görülürken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 156,24 fiyat artışı ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,70 fiyat azalışı ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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