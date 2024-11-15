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Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Ekim'de Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Ekim'de Arttı
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TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyatlarının ekim ayında yıllık yüzde 35,46, aylık yüzde 5,03 arttığını açıkladı. Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 5,34 artış kaydedilirken, turunçgiller en yüksek yıllık artışı gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının ekim ayında yıllık yüzde 35,46, aylık yüzde 5,03 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,46 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,55 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 85,17 artışla turunçgiller oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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