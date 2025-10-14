Haberler

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yüzde 46,83 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 46,83, aylık artış ise yüzde 5,80 olarak kaydedildi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 46,83 arttı, aylık yüzde 5,80 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,90 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,96 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 5,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 155,54 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 19,63 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
