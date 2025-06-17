Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık %28,96 Arttı

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Tarım ÜFE yıllık olarak %28,96, aylık olarak ise %0,23 artış gösterdi. Bitkisel ürünlerde önemli değişimler kaydedildi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 28,96 arttı, aylık yüzde 0,23 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,96 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,20 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 87,26 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 14,61 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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