Tüik: Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ağustosta Aylık Yüzde 4,34 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,34 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 142,42 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,34 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 142,42 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini bugün açıkladı.

TARIM-ÜFE AĞUSTOSTA YILLIK YÜZDE 142,42 ARTTI

Tarım-ÜFE'de, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,34 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 99,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış ölçüldü.

AYLIK BAZDA EN ÇOK AZALIŞ, YÜZDE 6,89 İLE ORMANCILIK ÜRÜNLERİ VE İLGİLİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış hesaplandı. Ana gruplarda, bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,58 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,99 artış yaşandı.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ, YÜZDE 9,27 İLE DİĞER ÇİFTLİK HAYVANLARI VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 22,00 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 19,86 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,27 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 8,80 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

LİFLİ BİTKİLERDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 255,52'YE ÇIKTI

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 75,12 ile koyun ve keçi (canlı), bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 77,34 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 255,52 ile lifli bitkiler ve yüzde 196,55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Ağustos 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden 35'inin ortalama fiyatında azalış, 47 maddenin ortalama fiyatında ise artış olduğu belirtildi.