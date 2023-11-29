Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), çiftçileri don riski ve fiyat dalgalanmalarına karşı korumak için devlet prim desteği ve hasar tazminatı ödemeleri yapmıştır. TARSİM'in kapsamı genişletilerek yeni riskler ve ürünler de sigorta kapsamına alınmıştır.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan 20,7 Milyar Lira Devlet Desteği ve 20 Milyar Lira Hasar Tazminatı Ödemesi Yapıldı

Çiftçileri don riski ve fiyat dalgalanmaları gibi olumsuzluklara karşı koruyan Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM), 1 Haziran 2006'dan bu yılın kasım ayına kadar 20,7 milyar lira devlet prim desteği ve 20 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, doğal afetlere karşı üreticinin emeğinin koruyucusu tarım sigortasında poliçe bedelinin yüzde 50-67'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Söz konusu destek, açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67, köy bazlı kuraklık verim sigortası ve gelir koruma sigortası için yüzde 60, diğer tüm branşlarda yüzde 50 olarak uygulanıyor.

TARSİM kapsamında 2006-Ekim 2023 döneminde toplam 22,5 milyon poliçe düzenlendi. Toplam sigorta bedeli 1,1 trilyon lira olan tarımsal varlık, sigorta kapsamına alındı. Söz konusu poliçelere 20,7 milyar lira devlet prim desteği ve 20 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

TARSİM'in kapsamı genişletiliyor

Kuruluşundan bu yana her yıl yeni riskler ve ürünler ilave edilerek TARSİM'in kapsamı genişletiliyor. Bu yıl kiraz ve vişnede teminat başlangıcı ilk çiçeklenme evresinden beyaz tomurcuk evresine kadar sigorta kapsamına alındı. Enginarda don riski isteğe bağlı ek teminat şeklinde sigortalanırken kavun ve karpuzda fide döneminde yeniden ekim dikime neden olacak don riski hasarı güvence kapsamına dahil edildi.

Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuzda fide döneminde yeniden ekim dikime yol açacak don riski hasarı teminat kapsamına girdi. Alçak tünellerde yaban domuzu zararının yanı sıra büyükbaş, küçükbaş, kümes ve su ürünleri hayvan hayat sigortası branşlarında, terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta listesinde yer alıyor.

Ayrıca, şeker pancarı sertifikalı tohumluk ürününde teminat tohum hasadına kadar genişletildi.

Gelir Koruma Sigortası devrede

Gelir koruma sigortası da 2021'de Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde başlatıldı. Sistem, 2022'de Konya'nın tamamında uygulandı.

Buğday üreticileri verim ve fiyat dalgalanmalarına karşı ürünlerini bu sigortayla güvence altına alabiliyor. TARSİM kapsamında doğal afetlere karşı üreticinin emeğini korumaya yönelik uygulanan gelir koruma sigortası kapsamında, sigorta poliçe bedelinin yüzde 60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Gelir koruma sigortası 2024-2025 sezonunda ülke genelinde uygulanacak. Buğday üreticilerinin yanı sıra arpa üreticilerine yönelik de söz konusu uygulama başlayacak.