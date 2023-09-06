Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınan risklerle ilgili inceleme ve hasar tespit organizasyonunda görev alacak adaylar için ön eleme sınavı ve temel eksper eğitimi başvuruları başladı. Başvurular 6 Ekim tarihinde sona erecek ve sınav 28 Ekim'de gerçekleştirilecek. Başarılı olan adaylar temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınan risklerle ilgili inceleme ve hasar tespit organizasyonunda görev alacak adaylar için "Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi" başvuruları başladı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, sınav başvuruları, 6 Ekim tarihinde sona erecek. Ön eleme sınavı, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 28 Ekim'de, Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını "www.segem.org.tr" adresi üzerinde yer alan online başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.

10 Kasım'da açıklanacak sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ iş birliğinde Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilecek temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Bitkisel Ürün Sigortası eksperleri için temel eğitimler, 27 Kasım-9 Aralık ve 18-30 Aralık tarihleri arasında iki grup olarak, Hayvan Hayat Sigortası eksperleri için temel eğitimler 8-12 Ocak 2024 tarihleri arasında tek grup olarak gerçekleştirilecek.

Başvuruyla ilgili detaylı bilgiler "www.segem.org.tr" internet adresinde yer alıyor.