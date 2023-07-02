Tarım Sektörünün Bankalara Olan Borcu Yüzde 113 Arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün 2022 ile 2023'ün Nisan ayları arasında bankalara olan borç tutarının yüzde 113 arttığını belirtti. Gürer, çiftçilere yeterli destek verilmediğinin somut örneği olarak çiftçi borçlarının artmasını gösterdi ve çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borç faizlerinin silinmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2022 yılının Nisan ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 194 milyar 701 milyon iken 2023 yılının Nisan ayında bu rakam 415 milyar 513 milyon TL'ye çıktı. Tarımsal desteklemelerde ise 2023 yılı için bütçeden 54 milyar ayrıldığı açıklandı. Bu rakam da yıl sonunda açıklanacak olan milli gelirin yüzde 1'inden çok çok aşağıda kalacağı görülmektedir. Çiftçi yeterli destek alamazken diğer taraftan çiftçinin bankalara olan borcunda yüzde 113 artış gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün 2022 ile 2023'ün Nisan ayları arasında bankalara olan borç tutarının yüzde 113 arttığını belirtti.

Gürer, "2022 yılının Nisan ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 194 milyar 701 milyon iken 2023 yılının Nisan ayında bu rakam 415 milyar 513 milyon TL'ye çıktı. Tarımsal desteklemelerde ise 2023 yılı için bütçeden 54 milyar ayrıldığı açıklandı. Bu rakam da yıl sonunda açıklanacak olan milli gelirin yüzde 1'inden çok çok aşağıda kalacağı görülmektedir. Çiftçi yeterli destek alamazken diğer taraftan çiftçinin bankalara olan borcunda yüzde 113 artış gerçekleşti. Tarımsal desteklemeler yetersiz kaldıkça çiftçilerin bankalara olan borçları da artıyor" açıklamasını yaptı.

Çiftçilerin üretimden uzaklaşmaması adına milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi gerektiğinin Tarım Kanunda açık bir şekilde belirtildiğini ifade eden Gürer, "Tarım Kanununda belirtilen yüzde 1 destek çiftçiye verilmeli, çiftçilerin kamu bankalarına ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının faizleri silinmelidir" dedi.

Tarım Kanunu'nun 21. maddesindeki; "Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz" hükmünü anımsatan Gürer, "2022 yılı gayrisafi milli hasılamız 15 trilyon 6 milyon TL olarak gerçekleşti. Yüzde 1'i ise 150 milyar 65 milyon TL yapmaktadır. Peki, çiftçimize ne kadar destek verildi? 29 milyar TL. Yani çiftçimizin 2022 yılında 131 milyar TL alacağı yok sayıldı. 2023'te de çiftçiye hak ettiği destek verilmedi" değerlendirmesini yaptı.

Gürer, "Tarımsal üretimin devamlılığı ve ilerlemesi açısından çiftçi refahı son derece önemlidir. Ancak görüyoruz ki tüm üretim girdileri zamlanırken üreticiye yeterli destek verilmiyor. Alanda hangi çiftçimize gitsek borçlu olduğundan, faizlerini ödeyemediğinden ve desteklerin yetersiz olduğundan dert yanıyor. Çiftçilere yeterli destek verilmediğinin somut örneği her geçen gün çiftçi borçlarının artmasıdır. Çiftçilerin içinde bulunduğu maddi imkansızlıkların aşılması için çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borç faizlerinin silinmesi gereklidir. 27. dönemde, 2022 yılının şubat ayında Kanun Teklifi verdim. AKP, bu bağlamda duyarsız kalarak teklifimizin Meclis Genel Kurulu'na taşınmasına destek olmadı. Bir an önce çiftçilerimizi rahatlatacak düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.