Tarım sektöründen ihracatta rekor

Tarım sektörü, tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatını gerçekleştirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörleri büyük başarı elde etti.

6 Nisan 1920

1- Tarım sektöründen ihracatta ilk yarı rekoru

Sektör, 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı

Ocak-Haziran 2023'te hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 5 milyar 510 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 697 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 559 milyon 881 bin dolarlık dış satım yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Beşiktaş'taki terör saldırısının firari failine 7 yıl sonra dava açıldı

İddianamede, sanık Aydın Ekici'nin terör örgütü PKK'nın hücre yapılanması sorumlusu Mehmet Emin Töre ile patlayıcı maddelerin bulunduğu hücre evinde birlikte kaldıkları belirtildi

Saldırıdan 7 yıl sonra Fatih'te bir evde yakalanan sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinin yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 2 bin 551 yıl 6 aydan 5 bin 117 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

3- Aşırı sıcaklara bağlı ölümler yeni normal haline gelebilir

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Ağustos ayının ilk yarısının sonuna kadar (sıcaklıkta) her gün yeni bir rekor beklenebilir. Bu da ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık 10-15 rekor kırılacağı anlamına gelmektedir"

"Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi belli başlı bölgeler, dünyanın geri kalanına göre daha fazla ısınıyor. Artık insan dayanıklılığının üstüne çıkacak sıcaklıklar oluşmaya başlayacak"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünyada en fazla "sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz" emojisi kullanılıyor

Türkiye'de sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz, Birleşik Krallık'ta kalp, Hindistan'da birleşen eller (dua eden eller), Suudi Arabistan'da beyaz kalp, İsviçre'de ülke bayrağı emojisi tercih ediliyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

5- Eserleri çağları aşan büyük mimar: Mimar Sinan

Tarihin en önemli mimar ve mühendislerinden Sinan'ın Osmanlı coğrafyasına inşa ettiği, bugün birçok ülkede yüzyıllardır ayakta duran eserleri hayranlık uyandırıyor

Eserlerinin estetiği, üslubu ve fonksiyonuyla mimarlık tarihine damga vuran Sinan, 1538-1588 arasında birçok şehirde 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 350'den fazla eser inşa etti

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Grafikli)

6- "Filenin Sultanları" dünya sıralamasında tarihinde ilk defa "bir" numara

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyonluk mutluluğu yaşayan Santarelli, kariyerinde de ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya elde etti

Milletler Ligi'nde 2018'de ikinciliği, 2021'de üçüncülüğü bulunan, bu yıl da altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen 4 voleybolcu ilk kez madalya sevinci yaşadı

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Grafikli)

7- Beşiktaş kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa odaklandı

"Beşiktaş kariyerimde zirveyi görmedim çünkü hala bir şampiyonluk yaşamadım. Umarım bu sene şampiyonluk yaşadıktan sonra 'En dipten en zirveye çıktım.' diyeceğim"

"Bir şampiyonluk daha yaşarsam Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk yaşayan oyunculardan biri de ben olacağım. Bu şampiyonluğu bu yüzden istiyorum"

"Şenol (Güneş) Hoca'nın yeri bende her zaman farklı. Futbol hayatım bitene kadar da futbol hayatımdan sonra da böyle kalacak"

(Mücahit Hüseyin Eroğul/Grassau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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