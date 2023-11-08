Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm İçin Proje Başlatıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan 'Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi FOW Hibe Programı' kapsamında 'Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz' projesi başlatıldı. Proje, tarım sektöründe sürdürülebilir istihdamın, geleceğin insanına yakışır işler yaklaşımı çerçevesinde eşitlik temelinde teknolojik dönüşüm ile geliştirilmesini hedefliyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi FOW Hibe Programı" kapsamında "Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz" projesi başlatıldı.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamaya göre, proje tarım sektöründe sürdürülebilir istihdamın, geleceğin insanına yakışır işler yaklaşımı çerçevesinde eşitlik temelinde teknolojik dönüşüm ile geliştirilmesini hedefliyor.

Bu doğrultudaki özel hedefler arasında gençlerin tarım sektöründeki teknolojik yetkinliklerinin artırılması, öncelikli kadın ve mülteci olmak üzere tarım işçileri için eşit fırsatlar yaratılması ve iş gücünün teknoloji ile yenilenmesi temelli eğitim müfredatının oluşturulması yer alıyor.

Projenin hedef grupları arasında İzmir'de yaşayan, tarım ve gıda alanında eğitim gören 20-30 yaş aralığındaki öğrenci ve mezun gençler, 18-30 yaş arasındaki genç çiftçiler ile aileleri mevsimlik tarım işçisi olan gençler ve yüzde 60'ı kadın ve yüzde 30'u mülteci olmak üzere İzmir'deki zeytinliklerde çalışan tarım işçileri bulunuyor.

Proje kapsamında eğitimler, çalıştaylar, tarımda teknoloji ve sürdürülebilirlik konferansı yapılacak.

Yaklaşık 250 bin avro bütçeli 12 ay sürecek projeyle, 60 gencin tarım teknolojilerinde uzmanlaşarak iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaşması, gençlerin akıllı tarım teknolojilerine uyumu ve dijital yetkinliklerinin yüzde 80 oranında geliştirilmesi, 120'si kadın, 60'ı mülteci olmak üzere 200 tarım işçisinin teknoloji tabanlı eğitimler ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.