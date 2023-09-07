Tarım sektörü Orta Vadeli Programda değerlendirildi

DİLAN KUTLU

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da, tarım sektöründeki sıkıntılara ilişkin tespitler yer aldı. 2022 yılında tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdamın arttığı vurgulanan programda, "Tarım sektörü yıl genelinde 1,3 oranında büyüme kaydederek görece daha zayıf bir performans ortaya koymuştur. Aynı dönemde tarım sektörünün iktisadi büyümeye katkısı sınırlı kalmıştır" denildi. Programda, tarım arazilerinin etkin kullanımı için "zorlayıcı düzenlemelerin hayata geçirileceği" hedefi yer aldı.

Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. 400 kişi davet edilen program, Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'da, Türkiye için büyüme tahmini 2023 için yüzde 4,4 olarak açıklandı. 2024 için yüzde 4 olan büyüme tahmini, 2025 için yüzde 4,5, 2026 için yüzde 5 olarak öngörüldü.

"TARIM SEKTÖRÜNÜN İKTİSADİ BÜYÜMEYE KATKISI SINIRLI"

Programda, 2022 yılı için "Tarım sektörü yıl genelinde yüzde 1,3 oranında büyüme kaydederek görece daha zayıf bir performans ortaya koymuştur. Aynı dönemde, tarım sektörünün iktisadi büyümeye katkısı sınırlı kalmıştır" denildi.

"TARIM SEKTÖRÜ HARİÇ TÜM SEKTÖRLERDE İSTİHDAM ARTIŞI YAŞANDI"

Programda; 2022 yılının "hem işgücüne katılımın hem istihdam artışlarının güçlü gerçekleştiği" bir yıl olduğu belirtilirken, "tarım sektörü hariç" tüm sektörlerde "istihdam artışı" yaşandığına dikkat çekildi.

Programın "Politika ve tedbirler" kısmında şu hedefler yer aldı:

"ZORLAYICI DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLECEK: T arım arazilerinin korunması, amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi ve etkin kullanımı için zorlayıcı ve özendirici düzenlemeler hayat geçirilerek ekilebilir ve sulanabilir alanlar arttırılacaktır.

ÜRETİM İZİNLERİ EKİM KONTROLÜ ÇERÇEVESİNDE: Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacaktır.

ÜRETİM PLANLAMASI YAPILACAK: Gıda fiyatlarında istikrarı ve gıda arz güvenliğini sağlamayı teminen arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkanları da gözetilerek stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacaktır.

KENT ÇEPERLERİNDE TARIM: Yaş meyve sebze ürünlerinin arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak, yeni sera kurulumu ile sera yenileme yatırımları desteklenecektir. 29. lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere önemli tüketim merkezi olan kentlerin çeperlerinde kent tarımı desteklenerek tarım sektöründe genç nüfusun istihdam edilmesi sağlanacaktır.

YER GÖZLEM UYDUSU: Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda etkin şekilde kullanımı sağlanacak, yer gözlem uydusu geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Programın "Planlı Tarımsal Üretim" başlıklı bölümünde ise hedefler şöyle sıralandı:

"2024'ün ikinci çeyreğinde, Üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak.

2024'ün ikinci çeyreğinde, stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacak.

"KENT ÇEPERLERİNDE SERA KURULACAK"

2024'ün üçüncü çeyreğinde, Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak."