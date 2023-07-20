Tarım Şehirleri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay: İsrafın Önlenmesi İçin Gayret Göstereceğiz

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım Şehirleri Birliği'nin misyonlarından birisinin israfın önlenmesi olduğunu belirtti. Altay, tarımın önemine vurgu yaparak, dünyanın bir tarafında ürünlerin israf edilirken bir tarafında açlıkla boğuşan bir kitle olduğunu ifade etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Dünyanın bir tarafında ürünler israf edilirken bir tarafında da açlıkla boğuşan bir kitle var. Onun için Tarım Şehirleri Birliği'nin misyonlarından birisi de israfın önlenmesi olmalı. Bunun için gayret göstereceğiz" dedi.

AGRICITIES Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu çerçevesinde Başkanlar Oturumu'nda konuştu. Şu anda dünyada en önemli konulardan birisinin gıda arzının güvenliği olduğunu vurgulayan Başkan Altay, her ülkenin kendine yetmekle ilgili bir çabasının olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Özellikle pandemi döneminde gıda ithalatına getirilen yasaklar ülkelerin bu konuda daha fazla adıma atmasını sağlamış oldu. Üretimle birlikte konuşmamız gereken bir konu da israf. Hakikaten çok büyük emeklerle soframıza gelen ürünlerin de israf edildiğine şahitlik ediyoruz. Dünyanın bir tarafında ürünler israf edilirken bir tarafında da açlıkla boğuşan bir kitle var. Onun için Tarım Şehirleri Birliği'nin misyonlarından birisi de israfın önlenmesi olmalı. Bunun için gayret göstereceğiz. Tüm politikalarımızda olduğu gibi burada da kimseyi geride bırakmadan toplumun her kesimini içine alan çözümler üretmek zorundayız" diye konuştu.

"Konya, Türkiye'nin gıda güvenliği için çok önemli bir noktada"

Konya'nın sadece kendisi için üreten bir şehir olmadığını kaydeden Başkan Altay, "Hem coğrafi büyüklüğü hem ürün çeşitliği açısından adeta Türkiye'nin gıda güvenliği için çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Konya'da üretim UNESCO tarafından dünyada ilk yerleşik şehir kabul edilen Çatalhöyük'te bulunan buğday tanelerinden anlaşıldığı üzere 10 bin yıldır kesintisiz devam ediyor. Bizim topraklarımızda insanlar 10 bin yıldır tahıl başta olmak üzere önemli ürünler üretiyor" ifadelerini kullandı.

Konya'nın 42 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük ili olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "1 milyon 890 bin metrekare hektarlık tarım arazisiyle büyükbaş hayvancılıkta, süt üretiminde, şeker pancarı, buğday, arpa, fasülye, mısır, havuç, kiraz, kimyon, lale gibi ürünlerde Türkiye'nin en büyük üreticisi. Bununla birlikte küçükbaş hayvancılıkta, yumurta üretiminde, patates, bezelye, haşhaş, kavun ve vişne gibi ürünlerde ikinci sırada. Saydığım ürünlere bakarsanız Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını en fazla üreten ya da ikinci sırada üreten şehir konumundayız. Tabii Konya'nın coğrafi büyüklüğü, özellikle ilçelerimiz arasında ürün çeşitliliği açısından çok büyük avantaj oluşturuyor. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz bir taraftan da bunların coğrafi tescillerinin alınması ve bununla ilgili süreçlerin takibiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yeni ürünlerin ortaya çıkması konusunda çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bütün belediye başkanlarımızla istişare halindeyiz"

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin çok hızlı bir genişleme sağladığının altını çizen Başkan Altay, "Ben destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımızla istişare halindeyiz. Asıl önemsediğimiz konu tecrübelerimizin paylaşılması, bunun kayıt altına alınması, yurt dışından gelen misafirlerimizin sisteme dahil edilmesi. Çünkü bazı bölgelerde tarımsal üretim hala insan gücüyle üretiliyor. Bu hem ülkemiz için bir fırsat hem de misafirlerimiz için bir fırsat. Çünkü biz tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'kazan kazan' politikasıyla süreçleri yürütüyoruz. Kimseyi sömürmekle ilgili bir derdimiz yok, tarihimizde de böyle bir şey yok zaten. Onun için bilgi birikimimizi dost, kardeş ülkelere, üretmek isteyen herkesle paylaşmaya da hazırız. Bu toplantılar buna da büyük bir vesile oluyor. İnşallah burası tarımın, hayvancılığın, üretimin konuşulduğu, iklim değişikliğiyle ilgili hazırlıkların yapıldığı büyük bir yapıya dönüşecek. Ben buna inanıyorum. Onun için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlar Oturumu'nda; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yürüttükleri tarımsal çalışmalar hakkında konuşmalar yaptı. - KONYA