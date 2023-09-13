Tarım Petrol Sahası'ndaki Fotovoltaik Enerji Santralleri

Tarım Petrol Sahası'ndaki fotovoltaik enerji projesi, yılın başından bu yana 105 milyon kilovat-saati aşkın yeşil elektrik üretti. Sahayı işleten Çin Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, burada üretilen yeşil enerji 22.200 ton standart petrole eşdeğer olup, karbondioksit emisyonlarının 70.500 ton azaltılmasına olanak sağladı. Xinjiang'in güneyinde artan enerji talebinin karşılanması için 40.000'den fazla hanenin bir yıl boyunca elektrik tedarik edildi.

1. Tarim Petrol Sahası'ndaki fotovoltaik enerji santrallerinden çeşitli görüntüler

Tarim Petrol Sahası'ndaki fotovoltaik enerji projesi, yılın başından bu yana 105 milyon kilovat-saati aşkın yeşil elektrik üretti.

Sahayı işleten Çin Ulusal Petrol Şirketi'nden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, burada üretilen yeşil enerji 22.200 ton standart petrole eşdeğer olup, karbondioksit emisyonlarının 70.500 ton azaltılmasına olanak sağladı. 40.000'den fazla hanenin bir yıl boyunca kullanacağı elektriğin tedarik edilmesi sayesinde, Xinjiang'in güneyinde artan enerji talebinin karşılanması güvence altına alınmış oldu.

Şirket, üretilen yeşil elektriğin yaklaşık yüzde 20'sinin, şebeke yükünü azaltmak amacıyla petrol sahası içinde tüketildiğini bildirdi.

"Tarim Havzası'ndaki zengin çöl arazileri gibi benzersiz güneş enerjisi kaynakları ve doğal koşullar sayesinde Tarim Petrol Sahası, tamamlanmış 200.000 kilovatlık, inşaat aşamasındaki 1,3 milyon kilovatlık ve planlanmış 2 milyon kilovatlık kapasiteyle fotovoltaik enerji üretimi için elverişli bir kalkınma modeli oluşturdu. Qiemo ilçesindeki 100.000 kilovatlık fotovoltaik enerji santrali, Taklamakan Çölü'nün hinterlandında inşa edilen en büyük merkezi fotovoltaik enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Çölü, yeşil elektriğin gelişimi için bir dinamo haline getirdik."

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarim Havzası, Çin'in önde gelen petrol havzalarından biri. Şirket, 32 adet büyük ve orta ölçekli petrol doğalgaz sahasını keşfedip geliştirerek 30 yılı aşkın bir süre içinde 470 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirdi.

Bölgenin zengin güneş enerjisi kaynaklarından yararlanan şirket, son yıllarda fotovoltaik enerji santrallerinin inşasına hız vermiş durumda. Yecheng ilçesine kurulacak yeni 500.000 kilovatlık fotovoltaik enerji santralinin bu yıl şebekeye bağlanması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)