Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektöründe Firmaların Aktif Büyüklükleri Son 5 Yılda 3,5 Katına Çıktı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda yaklaşık 3,5 katına çıkarak 161,2 milyar liraya ulaştı. Ayrıca, firmaların öz kaynakları ve brüt satışları da artış gösterdi.

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda yaklaşık 3,5 katına çıkarak 161,2 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2022" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif varlıklarının toplamı 2018'de yaklaşık 45 milyar 750 milyon lira düzeyindeydi. Bu rakam 2019'da 53 milyar 597 milyon liraya, 2020'de 68 milyar 80 milyon liraya, 2021'de ise 98 milyar 769 milyon liraya çıktı. Geçen yıl ise söz konusu tutar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 63 artış göstererek 161 milyar 206 milyon liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2018-2022 döneminde yaklaşık 3,5 katına çıktı.

Söz konusu dönemde firmalar varlıklarının yanı sıra öz kaynaklarını da artırdı. Buna göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2018'de 15,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2022'de yaklaşık 50,4 milyar liraya çıkardı.

Brüt satışlar da yaklaşık 4,5 kat arttı

Söz konusu firmaların brüt satışları da 2018-2022 döneminde yaklaşık 4,5 kat artarak 34 milyar liradan 155 milyar liraya çıktı.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırarak başarıya imza attı.

Firmaların söz konusu dönemde brüt yurt içi satışları 2018'deki 29,2 milyar lira seviyesinden 2022'de 134,4 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 4 milyar 254 milyon liradan 18 milyar 547 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tarihlerde diğer gelirler ise 605 milyon liradan 2,9 milyar liraya çıktı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2018-2022 döneminde öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle: