Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş: Kamu Çalışanlarına Uygun Bir Sonuç Çıkmayacak

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, kamu toplu sözleşmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Durmuş, siyasal iktidarın kamu çalışanlarını asgari ücrette eşitlemek istediğini belirtti ve sendikaların toplu sözleşme hakkını kullanabilmesi için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Haber : CEYLAN SAĞLAM – Kamera: FURKAN ERDEM

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, kamu toplu sözleşmeleri ile ilgili; "Buradan kamu çalışanlarına uygun bir sonuç çıkmayacak. Siyasal iktidar, kamu çalışanlarını asgari ücrette eşitlemek istiyor. Belki önümüzdeki dönemde kamu çalışanlarının ücretini ve özlük haklarını, asgari ücret tespit komisyonu belirliyor olabilir. Türkiye'de emeği üzerinde söz ve karar sahibi olmak isteyen sendikaların gerçek anlamda bir yasanın çıkması ve fiilen toplu sözleşme hakkının kullanılması için mücadele etmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, kamu toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde; pazarlık süreci ile ilgili beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Şükrü Durmuş şunları söyledi:

"KAMU EMEKÇİLERİ ALDATILIYOR"

"Ne yazık ki yine masada kamu emekçileri aldatılıyor. Gerçek anlamda bir toplu pazarlığın yaşanmadığı, yani uluslararası normlara göre sendikaların emekçiler adına söz ve karar sahibi olmadığı ve eşit koşullarda pazarlığın yapılmadığı bir süreç izliyoruz.

"ORTA OYUNU OYNANIYOR"

Bugüne kadar kamu emekçileri hep aldatıldı. Hak ve özgürlükler özgürce konuşulmadığı gibi, iktidar eliyle örgütlenen yandaş konfederasyonlar 5 buçuk milyon çalışan ve emekli adına pazarlık yapıyor. Biz hep şunu söyledik: Özgürce haklarımız savunulmazsa birileri bir orta oyunu oynuyor, o masadakiler bir orta oyununun figüranıdır.

"ALİ YALÇIN, KAMU ÇALIŞANLARINI TEMSİL EDEMEZ"

Kamu emekçileri gerçekten toplumun en yoksul kesimi konumuna düşmüştür. Bu durumda beklenti içindeler. Kamu çalışanları adına söz söylemesi gereken sözde yetkili sendikanın; 'hükümetin ekonomi politikaları arzu ettiğimiz ücreti vermeye yetersiz' şeklinde, hatta ülke o ağır kriz yaşarken bu krizin en ağır bedelini de çalışanlar öderken kendisine bir önceki dönem için sorulduğunda, 'ek zam talebiniz olacak mı?', 'hayır' diyen Ali Yalçın, kamu çalışanlarını temsil edemez. Yine orta oyunu oynanıyor.

"BU MASA TERK EDİLMELİ"

Geçmişte bunun bir orta oyunu olduğunu söyleyenlerin o masanın ortağı olması da kamu emekçileri adına bir züldür. Gerçekten ihanettir. Bu masa terk edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin özgürce kullanıldığı yeni bir düzenleme yapılarak iş kolu düzeyinde pazarlık masasına oturulmalıdır.

Kesinlikle masadan kalkması gerekiyor ama Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen'in o masadan kalkması mümkün değil. Siyaseten yürüttükleri ittifakı o masada da yürütüyorlar. Emekçileri düşünmüyor, asla. Bu şekliyle düşünmeleri mümkün değil. Siyasal iktidar istediğini yaptırıyor. ve toplumun genel ağırlığını da çeken, kamu hizmetini yürütenlerin giderek kamudan tasfiyesi projesinin bir parçası.

"İKTİDAR, KAMU ÇALIŞANLARINI ASGARİ ÜCRETTE EŞİTLEMEK İSTİYOR"

Buradan kamu çalışanlarına uygun bir sonuç çıkmayacak. Siyasal iktidar, kamu çalışanlarını asgari ücrette eşitlemek istiyor. Belki önümüzdeki dönemde kamu çalışanlarının ücretini ve özlük haklarını, asgari ücret tespit komisyonu belirliyor olabilir. Türkiye'de emeği üzerinde söz ve karar sahibi olmak isteyen sendikaların gerçek anlamda bir yasanın çıkması ve fiilen toplu sözleşme hakkının kullanılması için mücadele etmesi gerekir."