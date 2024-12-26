Tarım Kredi Kooperatifleri Tohum Üretimini Yüzde 100 Artırmayı Hedefliyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, gelecek yıl tohum ve zirai ilaç sektörüne yönelik yatırım yapacaklarını belirterek, "2025 yılında, bu yıl yaptığımız hububat tohumu üretimini yüzde 100 artırıyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine Tarım Kredi'nin 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 yılı hedeflerini anlattı.

Tarım Kredi'nin hem üretici hem de tüketiciyi koruyan bir kooperatif kuruluşu olduğunu bildiren Aydın, kuruluşun kendi kendine yettiğini ve 800 bin çiftçi ortağı olduğunu anlattı.

Aydın, Tarım Kredi'nin ağırlıklı olarak tarımsal girdi satışı yaptığını aktararak, "Bu yıl girdi satışında rekor yılımız oldu. Yaklaşık 80-90 milyar liralık girdi satışı yaptık. Burada gübre satışı ön planda, ikinci sırada yem satışlarımız var, bitki koruma ürünleri, tohum, mazot satışı var. Yani Türkiye'de ekilecek yeri olup da 'benim girdim yok' diyen herkese girdi sağlayan bir kuruluşuz." diye konuştu.

Girdi satışlarının 50 milyon liralık kısmının vadeli olduğunu belirten Aydın, bu satışların yüzde 50'sinin de faizsiz olduğunu söyledi.

Aydın, çiftçilerin ürünlerini almanın önemine işaret ederek, "Bu yıl ürün alımı bakımından da rekorlar yılı yaşadık. Yaklaşık 20 milyar liraya yakın ürün alımı gerçekleştirdik. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden yaklaşık 40 çeşit aldık. Tarım Kredi, hem üretim aşamasında hem ürünün değerlendirilmesi aşamasında bu yılı başarılı geçirdi." ifadesini kullandı.

Aydın, alınan ürünlerin işlenmesi gerektiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz yemi sattık üretici bize sütü getirdi. Sütü aldık, işliyoruz, yoğurt, peynir yapıyoruz ve onu markette satıyoruz. Ay çekirdeğini alıyorsunuz, girdilerini vermişsiniz üreticinin ürettiği çekirdeği alıyorsunuz. Bu çekirdeği aldıktan sonra ham yağ yapıyorsunuz, rafine edip şişeliyorsunuz, sonra götürüp markette satıyorsunuz. Türkiye'de bu işi uçtan uca yapan nadir kuruluşlardan biriyiz."

Bu yıl yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını aktaran Aydın, bu kapsamda süt ve yağ üretimi fabrikaları satın aldıklarını belirtti.

Aydın, Tarım Kredi'nin sözleşmeli üretim modeliyle çalıştığını belirterek, girdi satışı yaptıkları üreticilerin, ürünlerini hasat döneminde borçlarına karşılık Tarım Kredi'ye verebildiğini ya da piyasaya satabildiğini anlattı.

"Tohumculuk üretimini artırıyoruz"

Gelecek yıl sertifikalı tohum alanında da yatırımlar yapacaklarına işaret eden Aydın, "Şimdi tohumculuk son derece kritik önemli bir sektör. Bizim Altınova'da tohumculuk şirketimiz var. Buradaki piyasa payımız yüzde 5 civarındaydı. 2025 yılında, bu yıl yaptığımız hububat tohumu üretimini yüzde 100 artırıyoruz. Biz tohumculuk alanında, bilhassa sertifikalı tohumculuk alanında ülkenin dışa bağımlılığını da azaltmak istiyoruz. Dışarı satıp döviz kazanıyor, ithalatı azaltarak döviz kazandırıcı işlemlere de katkı veriyoruz." dedi.

Aydın, Manisa'da da devam eden yatırımları olduğunu aktararak, "Manisa'da yaklaşık 50 milyon dolarlık büyük bir yatırım yapıyoruz, burada da ciddi bir bitki koruma yatırımımız var. Zirai ilaç sektöründe ve tohumculukta Tarım Kredi yüzde 5'lerde olan payını yüzde 10'lara taşıyacak." diye konuştu.

"Market açma işine hızla devam edeceğiz"

Tarım Kredi'nin üç tip marketle hizmet verdiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Birinci tip, bildiğimiz klasik market, bunlar 2 bin 500 civarında. İkinci tip, bizim kooperatif satış noktaları, aynı zamanda nihai tüketici ürünlerini de satıyor, 1000 kadar noktada da böyle faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca 1000 kadar da bakkal-koop uygulamamız var. Bu şekilde baktığımızda sayımız 4 bin 500'ü buluyor. Gelecek yıl bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Buradaki en büyük kısıtımız depo. Depo işini çözdüğümüz sürece market açma işine hızla devam edeceğiz."???????

Aydın, üniversitelerin olduğu bölgelerde öğrencilerin daha çok talep ettiği ürünlerin bulunduğu marketler açacaklarını belirterek, çevre dostu market sayısının da gelecek yıl 10'a yükseleceğini bildirdi.