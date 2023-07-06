Tarım Kredi Kooperatif Market Fortune 500'de En Çok Yükselen 9. Şirket Oldu

Tarım Kredi Kooperatif Market, üretici ve tüketici arasında köprü olma vizyonuyla yürüttüğü faaliyetlerle Fortune 500 Türkiye Araştırması sıralamasında en çok yükselen 9'uncu şirket oldu. Tarım Kredi Grubu'nun Gübretaş, Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim ile TK Yem şirketleri de sıralamada yer aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market, üretici ve tüketici arasında köprü olma vizyonuyla yürüttüğü faaliyetlerle Fortune 500 Türkiye Araştırması sıralamasında en çok yükselen 9'uncu şirket oldu.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Grubu'nun Gübretaş, Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim ile TK Yem şirketleri, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye Araştırması'nda sıralamada yer aldı. 2022 yılı verileri dikkate alınarak oluşturulan sıralamada Gübretaş 61. sıradan 57. sıraya, Kooperatif Marketler 273'ten 102. sıraya, TK Tedarik ve Üretim 196'dan 124. sıraya ve TK Yem 169'dan 163. sıraya yükseldi.

Üretici ve tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını sürdüren, bu vizyonla gerçekleştirdiği indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını hayata geçiren Kooperatif Market, sıralamada bir önceki araştırmaya göre 171 sıra yükselerek ilk 500 şirket arasında en çok yükselen 9'uncu şirket oldu. Şirket aynı zamanda en çok istihdam sağlayan 35. şirket olarak belirlendi.

Tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik eden Gübretaş da Fortune 500'de, ihracatını artıran 15. şirket olarak kayıtlara geçti.