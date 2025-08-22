Tarım Kredi KOOP Market'e Bronz Stevie Ödülü

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin KOOP Market'i, The International Business Awards'ta 'En etkili sürdürülebilirlik ortaklığı' kategorisinde Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü. KOOP Market, başarılı kooperatifçilik vizyonunu ödülle taçlandırdı.

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) KOOP Market, The International Business Awards kapsamında "En etkili sürdürülebilirlik ortaklığı" kategorisinde "Bronz Stevie Ödülü"ne layık görüldü.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KOOP Market, iş dünyasının saygın organizasyonlarından The International Business Awards kapsamında binlerce adayla yarıştı.

Market, organizasyon kapsamında "En etkili sürdürülebilirlik ortaklığı" kategorisinde "Bronz Stevie Ödülü"nü elde etti.

KOOP Market, kazandığı ödülle kooperatifçilik vizyonunun gücünü de göstermiş oldu.

Açıklamaya göre, kurulduğu günden beri hızla büyüyen KOOP Market, binlerce mağazası, kooperatif satış noktası ve bakkallarla yaptığı KoopBakkal işbirliğiyle Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
