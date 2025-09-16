Tarım İşletmeleri Ortak Patates Tohumluğu Üretimi İhalesi Yapacak

Gözlü, Gökhöyük ve Konuklar tarım işletmesi müdürlükleri patates tohumluğu ortak üretimi ihalesi yapacak.

Kurumun, konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 3 parti halinde 1245 dekar, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 5 parti halinde 2 bin 539 dekar, Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 1 parti halinde 804 dekar olmak üzere toplam 4 bin 588 dekar arazideki patates tohumluğunun üretici işbirliğiyle ortak üretim ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale, 2 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde yapılacak.