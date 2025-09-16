Tarım İşletmeleri Ortak Patates Tohumluğu Üretimi İhalesi Yapacak
Gözlü, Gökhöyük ve Konuklar tarım işletmesi müdürlükleri, toplam 4 bin 588 dekar alanda patates tohumluğu ortak üretimi ihalesi düzenleyecek. İhale 2 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Gözlü, Gökhöyük ve Konuklar tarım işletmesi müdürlükleri patates tohumluğu ortak üretimi ihalesi yapacak.
Kurumun, konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 3 parti halinde 1245 dekar, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 5 parti halinde 2 bin 539 dekar, Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 1 parti halinde 804 dekar olmak üzere toplam 4 bin 588 dekar arazideki patates tohumluğunun üretici işbirliğiyle ortak üretim ihalesi gerçekleştirilecek.
İhale, 2 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde yapılacak.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi