Haberler

Tarım İşletmeleri Ortak Patates Tohumluğu Üretimi İhalesi Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözlü, Gökhöyük ve Konuklar tarım işletmesi müdürlükleri, toplam 4 bin 588 dekar alanda patates tohumluğu ortak üretimi ihalesi düzenleyecek. İhale 2 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Gözlü, Gökhöyük ve Konuklar tarım işletmesi müdürlükleri patates tohumluğu ortak üretimi ihalesi yapacak.

Kurumun, konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 3 parti halinde 1245 dekar, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 5 parti halinde 2 bin 539 dekar, Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 1 parti halinde 804 dekar olmak üzere toplam 4 bin 588 dekar arazideki patates tohumluğunun üretici işbirliğiyle ortak üretim ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale, 2 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde yapılacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Bursaspor taraftarından tarihi başarı! Galatasaray ile yarışıyorlar

2. Lig ekibi, Türkiye'de en çok kombine satan ikinci takım oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

4 yıl önce söyledikleri Kızılcık Şerbeti senaristinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.