Tarım Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 34,09 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 34,09 artış gösterdi, aylık artış ise yüzde 1,30 olarak kaydedildi. Veteriner harcamalarında en yüksek yıllık artış oranı görüldü.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,09 arttı, aylık yüzde 1,30 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. - İSTANBUL

