Tarım, Gıda ve Kırsalda Kendine Yeterlilik paneli

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği " Tarım, Gıda ve Kırsalda Kendine Yeterlilik" konulu panelde tarım ve gıda üretimi ile ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, kırsalda teknolojinin kullanımı konusundaki sorunlar masaya yatırıldı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen panel, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve il yöneticileri, ilçe başkanları ve yöneticileri, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ve il yöneticileri ile ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Ziraat Mühendisleri Odası ve Ziraat Odalarının yöneticileri, muhtarlar, üretim kooperatiflerinin yöneticileri ve diğer tarım paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Tarım ve sağlık en önemli alanlar"

Panelin açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, dünyanın siyasal, ekonomik ve sosyal yeniden şekillendiğine işaret etti. Covid-19 pandemisinin bu sürece önemli etkilerinin olduğunu belirten Başkan Akay, pandemi döneminde en önemli alanların sağlık ve tarım olduğunu vurguladı. Birbirini tamamlayan iki alan içerisinde pandemiden en az etkilenenlerin bağışıklığı yüksek olan insanlar olduğunu ifade eden Akay, "O bağışıklığın beslenmeyle yani gıdalarla ilgili olduğu çok ciddi araştırmacılar tarafından belirlendi. Pandeminin getirdiği bir başka nokta da gıdanın üretimi erişimi kullanımı kalitesi konusunda da bu süreç içerisinde ciddi sıkıntılar yaşadık" dedi.

Tarımsal üretime daha çok yönelinmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akay, temel girdiler, ürünlerin satışı ve tüketiciye ulaştırılması konularındaki sorunların giderilmesinin önemine değindi. Başkan Akay, "Tarım artık en stratejik noktaya geldi. Biz belediye olarak tüketicinin en yakınında olduğu kurum olarak bunları düşünmek zorundayız. Biz burada sadece bir takım başlangıçları yapma noktasındayız. Bunun devamını getirecek olan sizlersiniz, üreticiler ve bunları topluma ulaştıracak kişiler olacak" diye konuştu.

"Tarım insan yaşamındaki en önemli sektör"

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas, iklim değişikliği ve Covid-19 pandemisinin tarımın insan yaşamındaki en önemli sektör olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. Kafkas, "Bugünkü panelin konusu olan kırsalda kendine yeterlilik için planlamaların yapılması gereklidir. Bu kadar önemli bir tarım potansiyeline sahip Adana'da kırsal kalkınmayı ve tarımı sürdürülebilir kılmak için üreticilerin refahını artırmak, tarım ve sanayi entegrasyonunu geliştirebilmek, tarımsal çevreyi korumak ve araştırma kuruluşlarının ürettiği yeni bilgi teknik teknolojileri kırsal alanlara en kısa sürede ulaştırmak gerekmektedir. Ülkemizdeki tarımın gelişmesi açısından ve kendine yeterlilik açısından kırsal alandaki nüfusun artması, özellikle gençleştirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kendine yeterlilik birey ve ailelerden başlayarak şehrin ve ülkenin en azından temel besin maddeleri açısından kendi ihtiyacını karşılayabilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle ülke olarak kırsal kalkınmaya her geçen gün daha fazla destek ve önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Panelin devamında, CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bülent Gülçubuk, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Şengül, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan da birer sunum yaptı. - ADANA