Tarım-Gıda Sistemleri İklim Değişikliğinin Artan Tehdidiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tarım-gıda sistemlerinin, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kayıp ve zararın artan tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. FAO'nun yayımladığı raporda, tarım-gıda sistemlerinin iyileştirilmesi ve mali finansmanın artırılması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tarım-gıda sistemlerinin, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kayıp ve zararın artan tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan FAO, Dubai'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) dolayısıyla bugün "Kayıp ve Zarar" adlı bir rapor yayımladı.

Raporda, tarım-gıda sistemlerinin, iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve zararın artan tehdidiyle karşı karşıya olduğu ve bununla mücadele için mali finansmanın artırılması da dahil olmak üzere önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekilen raporda, tarımın tek başına en çok etkilenen sektör olduğu ve giderek artan kayıp ve zararların önlenebilmesi için tarım-gıda sistemlerinin iyileştirilmesi ihtiyacının da ortaya çıktığı ifade edildi.

Raporda, ülkelerin yüzde 40'ının, ekonomik kayıpların açık şekilde tarımla bağlantılı olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Bu arada, FAO'dan yapılan açıklamada, söz konusu raporun, COP28 liderlerinin geçen yıl COP27'de kurulmasını kararlaştırdığı "Kayıp ve Zarar Fonu"nu devreye almak için anlaşmaya varmasının ardından yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar birkaç ülkenin fon için toplamda 300 milyon doları aşan taahhütlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de "COP28, savunmasız ülkelerin iklimdeki bozulmanın etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için 'kayıp ve zarar fonu'nun faaliyete geçirilmesine ilişkin tarihi bir anlaşmayla açıldı. Fonun devreye alınmasına yönelik önemli taahhütlerinden ötürü tüm ülkeleri tebrik ediyorum. Bu taahhütler sadece mali değil aynı zamanda, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukları ele almanın acil ahlaki bir zorunluluk olduğunun ortak kabulünü temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.