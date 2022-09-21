Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 133,41 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31 ve yıllık olarak yüzde 133,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31 ve yıllık olarak yüzde 133,41 arttı.

TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 83,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,72 artış yaşandı.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MALZEMELER'DE HESAPLANDI

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,22 ile hayvan yemi ve yüzde 1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,57 ile malzemeler ve yüzde 6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 4,72 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 141,75

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,44 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 141,75 arttı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,90 ile veteriner harcamaları ve yüzde 51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 201,13 ile enerji ve yağlar oldu.