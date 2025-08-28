Tarım Bakanı Yumaklı'dan Yeni Hayvancılık Projesi Duyurusu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya bakanlık olarak ilave destek vereceğiz. Dolayısıyla üreticimiz, buradan iki kez kazanç elde etmiş olacak. Bu adımlar sayesinde bizim öngörümüz; 2026 yılından itibaren 200 bin yeni etçi ırk hayvanı, kendi üreticilerimizden karşılamış olacağız" dedi

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan bir besi çiftliğinde bakanlığın yeni hayvancılık projesiyle ilgili açıklama yaptı. Besi çiftliğini gezen ve buzağıları seven Yumaklı, yeni doğmuş bir buzağıya 'Osimhen' adını koydu. Bakan Yumaklı, "Bu projedeki ana amacımız, sütçü ırk popülasyonunda oluşan fazlalığın bir kısmından etçi ırk yavru almak. Burada süt üretimimizin omurgasını oluşturan yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklarımızı yine tutuyoruz. Bunun altını özellikle çizeyim. Çünkü bu konu yanlış anlaşılmaya açık bir konu. Onları adeta birer gen bankası olarak koruyoruz, korumaya devam edeceğiz. Bunların dışında kalan soy kütüğüne kayıtlı olmayan sayısı yaklaşık 1 milyona yakın olan sütçü dişi sığırlarımızı, etçi ırklarla melezleyeceğiz. Tamamen soy kütüğüne kayıtlı değil, yaklaşık 1 milyona yakın. Böylece sütçü ırka göre daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanları elde etmiş olacağız" diye konuştu.

'BU PROJEİ ÜRETİCİLERİMİZİN İSTEĞİNE BAĞLI'

Bu projeyle üreticilerin gelirini artıracaklarını ifade eden Yumaklı, "Yine ithalatla ilgili konunun gündemimizden çıkması için bu da önemli bir dönüm noktası olacak. Bu proje, zorunlu bir proje değil; üreticilerimizin isteğine bağlı bir proje. Elinde süt verimi istediği düzeyde olmayan ve soy kütüğüne kayıtlı olmayan hayvanları olan üreticilerimiz, bu projeye kendi isteğiyle girebilecekler. Suni tohumlamayla, sütçü ırk hayvana etçi ırk sperma kullanarak bu projeye dahil olmuş olacaklar. Biz de burada üreticilerimize destek vererek, bu projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağız. Etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya, bakanlık olarak ilave destek vereceğiz. Dolayısıyla üreticimiz buradan iki kez kazanç elde etmiş olacak. Bu adımlar sayesinde bizim öngörümüz; 2026 yılından itibaren 200 bin yeni etçi ırk hayvanı, kendi üreticilerimizden karşılamış olacağız" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI YERLİ ÜRETİMLE AZALTACAĞIZ'

Projenin ülkeye getireceği kazancın her yıl yaklaşık 8 milyar lira civarında olacağını belirten Yumaklı, "Dünyada da benzer örnekler var. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu projenin benzeri uygulanıyor. Onlarda da üretilen kırmızı etin yaklaşık yüzde 23'ü sütçü ve etçi ırkların melezlenmesinden oluşuyor. Kıymetli üreticilerimizin bu projeyle beraber toplamda hayvancılık yol haritamızdaki tüm başlıkları dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve dahil olmaları halinde ne olacak? Bu projelerin tamamı gerçekleştiğinde, üreticilerimiz bundan hem verimli hem kaliteli ürün almak suretiyle hayvancılık yol haritamızdaki bütün başlıklarda gelirlerini artırma şansına sahip olacak. Ülke olarak biz ette dışa bağımlılığımızı; çok küçük bir oran olsa bile yerli üretimi artırmak suretiyle azaltmış olacağız. Ette kaliteyi yükseltmiş olacağız. Üreticimizin bu anlamda kazancını artırmış olacağız. En önemlisi de bundan sonraki hem nüfus projeksiyonları hem ülkemizin alacağı turist sayısındaki artışla dahil olmak üzere, ete olan ihtiyacı ülkemizin bereketli topraklarından gerçekleşen üretimle sağlamış olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki geleceğin bereketi, yerli üreticimizin gerçekleştireceği kaliteli ve verimli üretimden geçiyor. Ben bundan önceki projelerin başarısından hareketle bu projenin de başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah milletimizin desteğiyle üreticilerimizin gayretiyle bizlerin de bakanlık olarak her daim üreticimizin yanında olmasıyla bu projeyi de başarılı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.