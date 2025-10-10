Tarım Arazileri Kiralama Uygulaması Tekirdağ'da Başladı

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen yeni uygulama kapsamında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Bulgur Mahallesi'ndeki iki parsel için kiralama işlemi gerçekleştirildi.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 8/K maddesinde değişiklik yapan 7442 sayılı Kanun, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile üst üste iki yıl işlenmeyen ve mülkiyeti gerçek ya da tüzel kişilere ait tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla bu arazilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmesinin önü açıldı.

Bu kapsamda hazırlanan "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" 22 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik doğrultusunda oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde yapılan incelemeler ışığında çalışmalarını tamamladı.

Belirlenen parseller için rayiç kira bedelleri, aynı yerleşim yerinde benzer nitelikte en az üç emsal dikkate alınarak Arazi Kiralama Komisyonu tarafından belirlendi. İlan süresi içinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Bulgur Mahallesi'ndeki iki parsel için kiralama işlemi gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen yeni uygulama ile kira bedelleri doğrudan arazi maliklerine ödenecek; ulaşılamayan maliklere ait tutarlar ise kamu bankasında açılan hesaplarda tutulacak. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından araziler 15 gün içinde kiracılara teslim edilecek. Kiracılar kayıt sistemine işlenecek ve tarımsal desteklerden yararlanabilecek. - TEKİRDAĞ