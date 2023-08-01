Tarım 4.0 Zirvesi, Proje Pazarı ve Melek Yatırım Ağı Günleri Başladı

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve projelerinin anlatıldığı "Tarım 4.0 Zirvesi, Proje Pazarı ve Melek Yatırım Ağı Günleri" Eyüpsultan Belediyesi liderliğinde başladı. Uygulamanın önemine dikkat çeken Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, "İstanbullu artık kendi tarımını kendi yapabilir. İstanbul'da 39 belediyenin büyükşehirlerde, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı masaya yatırması lazım" diyerek yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

2021 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Eyüpsultan Belediyesi liderliğinde, Kadir Has Üniversitesi ortaklığında yürütülmekte olan 'Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' projesinin Proje Pazarı ve Melek Yatırım Ağı Günleri başladı. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken de katıldı. Köken burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım projelerinin önemine dikkat çekerek, İstanbul'daki tüm yerel yönetimleri de bu yönde çalışma yapmaya davet etti.

"İstanbullu artık kendi tarımını kendi yapabilir"

Bu proje sayesinde vatandaşların kendi meyve-sebzelerini yetiştirmelerinin artık hayal olmadığını belirten Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, "2021 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kadir Has Üniversitesi ile, böyle bir çalışma nasıl olur nasıl olmaz diye proje bana geldiğinde, en azından başlayalım dedik. İçeriği bana anlatıldığında bunun içinden iş çıkacağına inandık ve başladık. Başlayınca, İstanbul'un, büyükşehirlerin buna çok fazla ihtiyacı olduğunu gördük. Niye başladık? İstanbul'a sadece bir yılda 270 bin kamyon sebze-meyve geliyor. Kamyonlarla önce mazot parasını ödemeden kimse kiraz, domates yiyemiyor. İstanbullu artık kendi tarımını kendi yapabilir. Balkonunda yapabilir. Bununla ilgili 'Bilinçli bir tarım politikasını büyük şehirlerde nasıl uygulayabilirizi ortaya koymak için yaptık. Bu yönde da ciddi bir çalışma oldu. Bununla ilgili yaklaşık binin üzerinde kişiye eğitim verildi. Çocuklar hariç. Ciddi bir ilgi gördü. Şimdi artık bunun ikinci etabına geçiyoruz. Odayeri Köyü'ndeki Ekolojik Tarım Merkezimiz, Permakültür Merkezimiz çok ciddi bir işlev görecek. Oradaki işlevi de bitince artık uygulamalı ciddi bir eğitim alanımız olacak" dedi.

"İstanbul'da 39 belediyenin büyükşehirlerde, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı masaya yatırması lazım"

Sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çeken Köken, "Burada sürdürülebilirliği sağlamak çok zor oluyor. Kurumlar olarak 3 kişi ortak bir iş yapıyorsunuz, sonra birisi çekiliyor ve kendi başınıza kalıyorsunuz. Şu ana kadar bizim bu 3'lü konsorsiyum iyi gitti. Ben taraflara, herkese teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İstanbul'da 39 belediyeni ortaklaşa bir biçimde büyükşehirlerde, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı masaya yatırması lazım. Biz 41 çiftçiyle nasıl sulama yapılabilir eğitimi yaptık ve bakanlığımızdan 5 dönüm bir arazi olarak arazide uygulama yaptırdık. Oraya çiftçiler geldi ve uygulamayı kendi yerinde gördüler. Ne kadar tasarruf edebilirseniz maliyeti o kadar düşürüyorsunuz. Düşürünce ürün de size daha ucuza mal olmuş oluyor. Bir iki sene içerisinde uygulamalı alanlarımızı daha da aktif hale getirmiş oluruz" diye konuştu.

Girişimcilere ve çiftçilere eğitim verildi

Proje ile, sürdürülebilir tarım hedefleri istikametinde İstanbul'daki tarım alanlarında katma değerinin artırılması, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapılması, tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretiminin sağlanması, üniversite, sivil toplum örgütleri, kamu, üreticiler ve gıda girişimcilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir araya getirilmesi ve Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirebilmek adına ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar tarım ve ilgili sektörler girişimcilik yapmak isteyen yaklaşık 100 kişiye Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik başlıklarında, 384 saatlik eğitim ve mentorlük desteği sağlandı. İstanbul'un çeşitli bölgelerinden 200 çiftçi ve çiftçi adayına Azaltılmış Toprak İşleme, Kompost, Akıllı Sulama Sistemleri konularında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. İstanbul'da yaşayan 250 vatandaşa Kentsel Tarım ve Permakültür kavramı öğretildi. İstanbul sınırları içerisinde 5 dönümlük pilot arazi de akıllı sulama sistemi oluşturuldu. Üretici-tüketici-gıda topluluklarını bir araya getiren dijital ürün pazarı sistemi kullanıma açıldı.

Bugün gerçekleştirilen söyleşi, panel, girişimci ve yatırımcı buluşmaları ile de Tarım 4.0 kavramının önemi, örnekleri ile tüm katılımcılara anlatıldı. - İSTANBUL