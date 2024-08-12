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Tapu İşlemleri 10 Milyonu Geçti

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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu dairelerinde yapılan işlem sayısının 10 milyonu geçtiğini ve gayrimenkul satışlarının 1 milyon 490 bin 497 olduğunu açıkladı. Ayrıca, satış işlemlerinden elde edilen tapu harç gelirinin 40 milyar 712 milyon lirayı aştığını belirtti.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu dairelerinde ilk 7 ayda 10 milyon 4 bin 948 işlem yapılırken, gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 490 bin 497 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 40 milyar 712 milyon lirayı geçti" dedi.

Tapuda işlem sayısı 10 milyonu geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2023 yılının ilk 7 ayında tapu dairelerinde yapılan toplam satış sayısı 1 milyon 617 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise satış işlem sayısı yüzde 7,86 oranın düşerek 1 milyon 490 bin seviyesinde kaldı. 2024 yılı ilk 7 ayında satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 40 milyar 712 milyon lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi" dedi.

Alım - Satım tutarının gerçek beyanı önemli

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alındığını hatırlatan Özelmacıklı, "Alıcı ve satıcıların cezalı tarhiyatla karşılaşmamaları için, tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde gerçek alım-satım bedelini beyan etmeleri, ayrıca beyan edilen bu bedelin devre konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden düşük olması durumunda emlak vergisi değeri üzerinden harç ödemeleri gerekmektedir. Beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının veya emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde, eksik ödenen harç yüzde 25 vergi ziyaı cezası ile birlikte alıcı ve satıcıdan tahsil edilebilir" dedi.

"Tapu harcında pişmanlık talepli bildirimde bulunulabilir"

Özelmacıklı, "Zamanında tarh ve tahakkuk ettirmemek veya tapu harcının hesabına esas bedeli eksik beyan etmek suretiyle harç ziyaına sebebiyet veren mükelleflerin bu durumu kendiliklerinden ilgili vergi dairesine bildirmesi halinde, bu mükelleflerin Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi çerçevesinde pişmanlık hükümlerinden faydalanması mümkündür. Cezalı işlem durumunda ise tarhiyat işlemine karşı mükellefler uzlaşmaya başvurabilir, cezada indirim talep edebilir ve dava açma yoluna gidebilirler" şeklinde konuştu.

"Tapu takas sistemine emlak işletmeleri dahil edilmeli"

Yakın zamanda Tapu Takas Sistemi'nin e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesiyle taraflar arasındaki para transferinin daha güvenilir bir şekilde kolaylaştığını ifade eden Özelmacıklı, "Tapu Takas Sistemi mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kuruldu. Sistem sayesinde tapuda işlem gerçekleştikten kısa bir süre sonra para, satıcının hesabına gönderiliyor. Gayrimenkul satış bedeli bloke edildiği ve imza sonrasında otomatik olarak hesabınıza geçeceğinden alıcıya karşı olası güven problemine de çözüm sunulmuş oluyor. Bu işlemler ise sadece 70 TL bir bedelle gerçekleşebiliyor. Lakin sürece yetki belgeli emlak işletmelerinin de dahil edilmesini ve hizmet bedellerinin de tapu takas sistemi üzerinden işletmelere ödenebilmesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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