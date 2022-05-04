Tanzanya doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Afrika kıtası ve tüm dünyaya doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı.

Hassan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde keşfedilen doğal gazın çıkarılması ve dünyaya ihracı için üretici firmalarla sözleşme imzalamaya hazırlandıkları bilgisini verdi.

Hassan, "5 yıl önce gazın çıkarılması, işlenmesi ve ardından satılması için üreticilerle görüşmüş ancak başarılı olamamıştık. Geçen yıl görüşmelere yeniden başladık, sanırım bu yıl sözleşmeleri imzalayacağız." dedi.

En büyük gaz işleme tesisinin Tanzanya'nın Lindi bölgesinde kurulacağını belirten Hassan, hükümet olarak doğal gaz sektörünü canlandırmak istediklerini ve üreticilerle görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.

Tanzanya'da 2016'da 1,5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmuştu. Ülkede 4 trilyon metreküp rezervin daha olduğu tahmin ediliyor.

AA / Ekonomi