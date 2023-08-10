Tamek, yeni soğuk çay çeşitlerini pazara sundu

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Tamek, Şeftali-Hibiskus, Limon-Lime, Karpuz-Çilek ve Şeftali olmak üzere 4 farklı lezzet seçeneğiyle yeni Tamek Ice Tea'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Tamek, "Şeftali-Hibiskus", "Limon-Lime", "Karpuz-Çilek" ve "Şeftali" olmak üzere 4 farklı seçenekle yeni soğuk çay çeşitlerini pazara sundu.

Şirket açıklamasına göre, Tamek, farklı çeşit ve formlarda ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ürün çeşitlerini artırmayı sürdüren Tamek, Şeftali-Hibiskus, Limon-Lime, Karpuz-Çilek ve Şeftali olmak üzere 4 farklı lezzet seçeneğiyle yeni Tamek Ice Tea'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Hazirandan itibaren raflardaki yerini almaya başlayan ürünler, koruyucu ve renklendiricinin yanı sıra tatlandırıcı da içermiyor. Tamek Ice Tea aynı zamanda hibiskus ve lime gibi botanik ve ferahlatıcı tatlarıyla da diğer alternatiflerden ayrışıyor.