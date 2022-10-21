Tamamen elektrikli ilk Jeep, 'Avenger' Paris'te tanıtıldı

Jeep'in tamamen elektrikli ilk modeli "Avenger" Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

TOFAŞ açıklamasına göre, en başından itibaren tam bir "Jeep" olarak tasarlanan ve geliştirilen Avenger, kompakt boyutlara Jeep DNA'sını taşırken, tasarım, tarz, işlevsellik ve gelişmiş teknolojik niteliklerle müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

Avrupa pazarlarına uygun kompakt boyutları ve teknolojik özellikleriyle Jeep'in tamamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger aynı zamanda Jeep'in dünyada sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki, küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.

Jeep Avenger'da standart olarak yer alan Selec-Terrain ve Eğim İniş Kontrolü, otomobilin yerden yüksek yapısının ve üstün yaklaşma ve uzaklaşma açılarının da sayesinde ona gelişmiş beceriler sağlıyor. Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ile yeni bir bataryayı birleştiren yeni nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi ile donatılıyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 kilometre (km) sürüş menzili için, 3 dakika şarj yeterli oluyor. Ayrıca bataryalar yüzde 20'den yüzde 80'e 24 dakikalık bir sürede şarj oluyor. Tüm bu özellikler yeni modeli, sınıfındaki geleneksel oyuncular dışında Jeep marka sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

"Avenger, markamız için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Jeep Üst Yöneticisi (CEO) Christian Meunier, "Yeni Jeep Avenger, Avrupa'da tanıtılacak tamamen yeni ve elektrikli Jeep ürün gamının ilk modeli. Avenger, bu yönü ile markamız için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Meunier "Avenger, Avrupa pazarlarının beklentilerine uygun niteliklerle üstün Jeep kabiliyetini sunuyor. Burada, Paris'te, aklımızda net bir hedefle, yeni tamamen elektrikli 4x4 özellikli Jeep modellerinden oluşan eksiksiz bir portföyümüz olduğunu gösterdik. Dünyanın bir numaralı elektrikli SUV markası olmak 'Sıfır Emisyon Özgürlüğü' misyonumuza ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

-Türkiye yolları ile 2023'ün ikinci çeyreğinde buluşacak

Açıklamada aktarılanlara göre, Jeep markasını B-SUV segmentinde temsil eden Renegade modelinin altında konumlandırılan Avenger 4 metre uzunluğunda ve bir kompakt SUV olarak hacim açısından Avrupa'nın en büyük ikinci segmenti olan ve hızla büyüyen B-SUV segmentinde yer alıyor.

B-SUV segmentinin 2023 yılında yıllık toplam 2,2 milyon satışa ulaşması bekleniyor. Bu, Avrupa'da satılan her beş araçtan birine denk geliyor. 2024 yılına kadar Jeep ürün gamında yer alan ve en çok satan model olmasını beklenen ve Avrupa'da gelecek yıl satışa sunulacak Jeep Avenger, Türkiye yolları ile 2023'ün ikinci çeyreğinde buluşacak.

-Şehir döngüsünde 550 km'ye kadar menzil sunabiliyor

Yüksek güç ve tork seviyesiyle hem asfalt, hem de asfalt dışı yollarda üstün sürüş keyfi sunacak olan Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ve yeni bir bataryayı bir araya getiren yeni nesil bir elektrikli güç-aktarma sistemiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Avenger'ın kalbinde bulunan ikinci nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi, Stellantis ve Nidec Leroy-Somer Holding arasındaki ortak girişim olan Emotors tarafından sunuluyor. 156 HP'ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor.

Avanger'daki yine Stellantis tarafından üretilen yeni 54 kWh kapasiteli batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile nominal ve kullanılabilir enerji arasında dikkati çeken bir oran sunuyor. NMC 811 Lityum-İyon kimyasını kullanan batarya 17 modül ve 102 hücreden oluşuyor. Şehir döngüsünde 550 km ve WLTP döngüsünde ise 400 km menzil sağlıyor. Son derece kompakt bir yapıya sahip olan 2 milyon kilometrenin üzerinde test edilen batarya, ön ve arka koltukların altında yer alıyor. Avenger, hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor.

Ayrıca bataryalar yüzde 20'den yüzde 80'e 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Avenger bu özellikleriyle; Avrupalı kullanıcıların günde ortalama 30 km yol kat ettiği göz önünde bulundurulduğunda şarj etmeden günlerce sürüşe imkan sunuyor.