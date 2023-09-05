Talas Zincirdere Kuru Kaymağı Tescil Edildi

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığında yapılan başvuru sonucunda 'Talas Zincirdere Kuru Kaymağı' adı altında tescil edildi. Kayseri Üniversitesi'nin yerel yönetimlerle işbirliği içinde yaptığı çalışmalarda Develi yöresinde yetişen Gacer Ata Buğdayı da geçen yıl tescil edilmişti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan Talas Zincidere kuru kaymağı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kayseri Üniversitesinden (KAYÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ve KAYÜ ortaklığında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrası yöredeki kaymak "Talas Zincidere kuru kaymağı" adı altında tescil edildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla yerel yönetimler ve iş dünyasıyla ortak çalışma yürüttüklerini, şehrin üretimine katkı amaçlı projelere akademik destek verdiklerini belirtti.

Kentteki ilçe belediyeleriyle de işbirliği halinde olduklarını ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl haziran ayında Develi Belediyesi ile Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız başvuru sonuçlanmış, Develi yöresinde yetişen Gacer buğdayı Develi Gaceri olarak tescillenmişti. Bu yıl da Talas Belediyesi ile Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız başvuru neticelendi, Zincidere Mahallesi'nde zahmetle yapılan kuru kaymak, 'Talas Zincidere kuru kaymağı' olarak tescillendi. Zincidere kaymağının coğrafi işaret almasında büyük emeği geçen Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum."