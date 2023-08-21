Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılıkta Yenilikçi Modelini İnceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, deneme bahçelerinde yetiştirilen çilekten kiraza, bodur elmadan reçellik güle kadar geniş bir yelpazede ürünleri inceledi. Reşadiye Ek Hizmet Binasının atıl olan arazisinin deneme bahçelerine dönüştürülmesiyle başlayan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıktaki yenilikçi ve örnek modeli her geçen gün artarak devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ; deneme bahçelerindeki çilekten kiraza, bodur elmadan reçellik güle kadar geniş bir yelpazede yetiştirilen ürünleri inceledi.

Reşadiye Ek Hizmet Binasının atıl olan arazinin deneme bahçelerine dönüştürülmesiyle başlayan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, içerisinde bölgenin iklim yapısına uygun olan ve ekonomik değeri bulunan ürünlerin yer aldığı mini bahçelerde incelemelerde bulundu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinden konuyla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, ilçedeki çiftçilere alternatif üretim modelini arzuladıklarını belirterek, çalışma çerçevesinde ekilen ve dikilen numune ürünlerden olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Başkan Yalçın, deneme bahçesine bölgenin rakım ve iklimine uygun olarak tıbbi aromatik aronya, çilek, çalı grubu bitkileriyle, Antep fıstığı, kurt üzümü, fındık, böğürtlen, sofralık üzüm, bodur elma, soğuğa dayanıklı ceviz, reçellik gül ve kiraz çeşitleri gibi ürünlerin dikildiğini ifade etti.

Mini bahçelerde elde edilen bu ürünlerin muhtarlarla bölge çiftçileri davet edilerek tarlalarında üretmelerini sağlayacaklarını anlatan Başkan Yalçın, "Reşadiye Ek Hizmet Binamızın arkasındaki deneme bahçelerinde yetiştirilen ürünleri inceledik. Alternatif ürünleri, Talaslı çiftçilerimizin üretimine sunarak ürün desenini geliştirmeyi ve ekonomik girdi sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ