Talas Belediyesi Aspir Hasadı Gerçekleştirdi

Talas Belediyesi, iki yıldır sürdürdüğü aspir ekimiyle 12 bin 250 kilogram aspirden 2 bin 500 litre yağ ve 9 ton küspe elde etti. Hasat sonrası elde edilen yağ depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İlçe tarımına katkılarını aralıksız olarak sürdüren Talas Belediyesi, iki yıldır sürdürdüğü aspir ekiminde hasat gerçekleştirdi.

Bu çerçevede 12 bin 250 kilogram aspirden 2 bin 500 litre aspir yağı ile 9 ton aspir küspesi elde edildi. Çiftçiye sağladığı tohum desteklerinin yanı sıra buğday ekimi ve hayvan yem bitkisi olarak kullanılan Macar fiği üretimi gerçekleştiren Talas Belediyesi, ilk olarak 2022 yılında, özellikle yağı için ekilen aspir bitkisini, ürettiği mahsuller arasına eklemişti. Bu yıl da uygulamaya devam eden belediye, ektiği aspirin hasadını gerçekleştirdi.

Başakpınar Mahallesindeki Abdullah Gül Üniversitesi arazisinde bulunan 400 dekar alana ekimi yapılan aspirlerin biçimi tamamlandı. Toplamda 12 bin 250 kilogram ürün elde edilen hasattan 2 bin 500 litre yağ çıkarıldı. Yamaçlı Mahallesindeki işletmede yapılan aspir yağı çıkarılmasının yanı sıra hasattan 9 ton da hayvanların beslemesinde kullanılan küspe üretildi.

Ürünler depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine

Elde edilen yağın bir kısmı deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilecek, bir kısmı ise Talas Belediyesi'nin sosyal hizmet merkezlerinde ihtiyaç sahiplerine verilecek. - KAYSERİ