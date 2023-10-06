Taksim'de turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza

Taksim'de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Taksim'den Karaköy'e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza

Taksim'de ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Taksim'de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak araçları trafikten men edildi. Taksim'den Karaköy'e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilerin belirlenerek cezalandırılmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim'deki yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.

Taksim'den Karaköy'e 400 TL istedi

Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen bir taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64'er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436'şar TL ceza yazıldı.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.