Taksim'de Ticari Taksi Denetimi

İstanbul Taksim'de trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan, müşteri seçen ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

İstanbul Taksim'de trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan, müşteri seçen ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi trafik polisleri tarafından Taksim'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde emniyet kemeri takmama, sigorta eksikliği, ters dönüş yapma gibi kurallara uymayan 10 taksi sürücüsüne 436'şar lire idari para cezası kesildi. Belediyeden ruhsatı olmadığı belirlenen ve evrak eksikliği bulunan 4 taksiciye de 4 bin 64'er TL idari para cezası kesilirken, araçlar çekici ile otoparka götürüldü.

"Emniyet kemeri akşam ailenize güvenle ulaşabilmeniz içindir"

Denetimler sırasında trafik polisi, emniyet kemerini arkadan takarak kullanan bir taksi sürücüsünü ceza yazmadan önce uyardı. Polis sürücüye, "Emniyet kemeri insan sağlığı için kullanılır. Sizin güvenliğiniz ve sağlığınız içindir. Akşam eve gittiğinizde eşinize, dostunuza güvenle ulaşabilmeniz için bu emniyet kemerini icat etmişler, arkada bağlamanız için değil" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri turistleri taşıyan minibüs şeklindeki ticari taksi sürücülerine taksimetre açık şekilde çalıştıkları için teşekkür ederken, yolcuları da taksimetre konusunda uyarmayı ihmal etmedi. - İSTANBUL