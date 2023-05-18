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Takasbank'tan TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Takasbank'tan TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Ekonomi Haberleri

Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olduğunu ve bu konu ile ilgili aracı kurumlara kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu olmadığını bildirdi.

Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olduğunu ve bu konu ile ilgili aracı kurumlara kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu olmadığını bildirdi.

???????Takasbank'ın konuya ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olup bu konu ile ilgili olarak aracı kurumlarımıza kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu değildir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Takas Bank TCMB Ekonomi Haberler

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