Osmaniye'de 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Tahta Barajı'na 20 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı.

Tahta Barajı'na 20 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi dahilinde Tahta Barajı kıyısından 20 bin pullu sazan balığı yavrusunun salındı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıklandırma programı çerçevesinde Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Üretim İstasyonundan, temin edilen 20 bin pullu sazan balığı yavrusu Kadirli İlçemiz Yoğunoluk Köyünde bulunan Tahta Barajına bırakıldı.