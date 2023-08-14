Tahran'da 18. Uluslararası Otomotiv Parçaları Fuarı Başladı

Tahran'da düzenlenen 18. Uluslararası Otomotiv Parçaları Fuarı, otomobil yedek parçaları ve dekorasyon ekipmanlarının yanı sıra otomotiv endüstrisiyle ilgili satış sonrası, teknik ve mühendislik hizmetlerini sergiliyor. Fuarda 580'i aşkın İranlı şirketin yanı sıra birçok yabancı firma yer alıyor.

TAHRAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- IAPEX 2023 olarak da bilinen 18. Uluslararası Otomotiv Parçaları Fuarı, Pazar günü İran'ın başkenti Tahran'da başladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre fuarın açılışı İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran'ın katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Fuarda otomobil yedek parçaları ve dekorasyon ekipmanlarının yanı sıra otomotiv endüstrisiyle ilgili satış sonrası, teknik ve mühendislik hizmetleri de sergileniyor.

IRNA'ya göre, 16 Ağustos'a kadar sürecek olan fuara 580'i aşkın İranlı şirketin yanı sıra İtalya, Almanya, Hindistan, Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile diğer ülke ve bölgelerden 469 yabancı firma katıldı.

Haberde fuarın 57.000 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildiği belirtilirken, Ekim 2022'de düzenlenen bir önceki fuara kıyasla bu yılki katılımcı şirket sayısının yüzde 75 oranında arttığı ifade edildi.