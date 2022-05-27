Tahıl ve meyvede üretim artışı, sebzede azalış tahmin edildi - Haberler

TÜRKİYE'de üretim miktarlarının önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artacağı, sebzelerde ise yüzde 1 azalacağı öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin 'Bitkisel Üretim 1'inci Tahmini'ni açıkladı. Üretim miktarlarının, 2022 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artacağı; sebzelerde ise yüzde 1 azalacağı tahmin edildi. Buna göre, üretim miktarlarının 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,1 milyon ton, sebzelerde 31,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

İncirde yüzde 9,4, muzda ise yüzde 8,9 oranında artış olacağı öngörüldü.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi