'Tahıl koridoru Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyecek'

SELÇUK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tahıl koridorunun Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Soylu, "Yerli üretim üzerindeki baskı da azalacaktır. 'Tahıl koridoruyla ilgili, 'fiyatlar aşağıya çekilir' düşüncesi oluşmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatlarını önceden açıkladı ve sonra revize etti. Bu fiyatların altına inmesi de mümkün değil" dedi.

Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşması kapsamında Ukrayna'ya ait Razoni adlı gemi Odessa limanından ayrıldı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tahıl koridorunun Türk çiftçisini olumsuz etkilemeyeceğini açıkladı.

Türk çiftçisinin bu koridordan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Soylu, "Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde Türkiye bu yıl kendine yetecek buğdayı üretecek konumda. Yaklaşık, 19-20 milyon tonluk bir rekolte bekliyoruz. Bu iç tüketimi rahatlıkla karşılıyor ama bildiğiniz üzere Türkiye un ve unlu mamuller sanayisi dünyada birinci. Her yıl 8-9 milyon tona yakın ürün işleniyor ve yurt dışına satılıyor. Bunların ham madde temini noktasında ciddi bir rahatlama sağlayacak. Yerli üretim üzerindeki baskı da azalacaktır. Şöyle bir endişe oluşmasın çiftçilerimizde, 'tahıl koridoruyla ilgili fiyatlar aşağıya çekilir' düşüncesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi zaten alım fiyatlarını çok önceden açıkladı ve sonra da revize etti. Bu fiyatların altına inmesi de mümkün değil. Çiftçilerimizin ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi şu an ciddi anlamda alım yapıyor, ürünlerini teslim edebilir. Bu tahıl koridorunun bize yansıması özellikle un ve unlu mamullerle ilgili işlem yapan sanayi kesimini rahatlatacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.