Taha Çakmak, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Taha Çakmak oldu.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Taha Çakmak oldu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Atilla Benli'ye katkılarından ötürü teşekkür edilirken, Taha Çakmak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.