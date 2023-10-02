TAG Otoyolu'ndaki Şambayadı Otoyol Hizmet Tesisi 10 Yıl Süreyle Kiralanacak

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana mevkisindeki Şambayadı Otoyol Hizmet Tesisi, aynı amaçla kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana mevkisindeki Şambayadı Otoyol Hizmet Tesisi, aynı amaçla kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TAG Otoyolu'nun Adana mevkisinde yer alan kilometre 68+200'deki Şambayadı A Tipi Otoyol Hizmet Tesisi ile 85+500'deki C Tipi, 55+500 ve 93+200'deki D Tipi otoyol hizmet tesisleri, aynı amaçla kullanılmak üzere 10 yıl süreyle açık ihale usulüyle kiralanacak.

İhale, 31 Ekim'de Karayolları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.